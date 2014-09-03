В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей

Депутаты призвали сохранить кадровый потенциал медицинской сферы за счет роста зарплат.

Депутаты Государственной думы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в нижнюю палату парламента проект об установлении базовой ставки зарплаты медицинских сотрудников в размере не менее трех МРОТ, установленного в конкретном российском регионе, на территории которого работают медицинские и образовательные организации. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Известно, что правки могут быть внесены в статью 350 Трудового кодекса РФ под заголовком "Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников".

Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда.... пояснительная записка

В Госдуме считают, что такая мера со стороны властей позволит установить справедливый уровень заработной платы для сотрудников сферы здравоохранения. В комментарии информационному агентству "РИА Новости" Геннадий Зюганов отметил, что такая законодательная инициатива направлена на восстановление социальной справедливости в обществе, а также повышение престижа профессии врача. Политик напомнил, что на специалистов в отрасли легла большая нагрузка в связи с проведением специальной военной операции, поэтому правительство должно обеспечить достойную оплату труда, позволяющую сохранить кадровый потенциал в медицинской среде.

