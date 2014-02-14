Президент Польши предложил запретить Коммунистическую партию

Кароль Навороцкий рассказал о "тоталитарных методах" партии.

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Конституционный суд европейской страны ходатайство о признании антиконституционной деятельности Коммунистической партии. Соответствующее заявление приведено на официальном портале главы государства. В качестве оснований для такого запроса иностранный политик сослался на тоталитарные методы и практики, которые якобы применяют в политическом движении. Также он увидел проблему в том, что сторонники коммунистов якобы используют насильственные методы для захвата власти в стране и влияние на государственную политику.

Напомним, что статья 256 Уголовного кодекса Польши подразумевает наказание в виде лишения свободы до трех лет за пропаганду "нацистской, коммунистической и фашистской идеологии".

Президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года.

