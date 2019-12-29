Сооружение осмотрели, ничего подозрительного не нашли.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что звонок из Мурино заставил полицию искать несуществующую бомбу в Чечне. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, инцидент произошел 24 февраля. Житель Мурино позвонил в службу 112, он заявил, что в городе Грозном, в доме на Ленинградской улице, "произойдет теракт". Эту информацию он якобы получил от двух жителей Дагестана, с которыми распивал спиртные напитки.

Отмечается, что по указанному адресу находится стадион.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти вандалы залили краской мемориал финским жителям.

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