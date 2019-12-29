Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Ленобласти вандалы залили краской мемориал финским жителям. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

По словам очевидцев, неизвестные закрасили краской надписи на гранитных надгробных постаментах финским жителям. Кроме того, на одном из памятников появилась звезда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили в небе яркие световые столбы.

Фото:Интересный Приморск/вк