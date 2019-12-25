Петербуржцы заметили в небе яркие световые столбы

Чаще всего такое погодное явление возникает при наступлении холодов.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что жители Петербурга заметили редкое атмосферное явление. Об этом сообщает "Фонтанка".

Горожане предположили, что источником "природного явления" стали ярко освещённые объекты в центре Петербурга. Однако эксперты отметили, что это вполне могли быть световые столбы. Известно, что это явление появляется, когда когда свет от Солнца, Луны или планет, а также от фонарей, отражается на ледяных кристаллах, которые парят в воздухе.

Также специалисты отметили, что соответствующее погодное явление возникает при наступлении холодов.

Ранее мы сообщали о том, что сильный ветер покинет Петербург во вторник.

Фото:Юля Андреева/вк