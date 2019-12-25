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Петербуржцы заметили в небе яркие световые столбы
Сегодня, 10:17
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы заметили в небе яркие световые столбы

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Чаще всего такое погодное явление возникает при наступлении холодов.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что жители Петербурга заметили редкое атмосферное явление. Об этом сообщает "Фонтанка".

Горожане предположили, что источником "природного явления" стали  ярко освещённые объекты в центре Петербурга. Однако эксперты отметили, что это вполне могли быть световые столбы. Известно, что это явление появляется, когда  когда свет от Солнца, Луны или планет, а также от фонарей, отражается на ледяных кристаллах, которые парят в воздухе.

Также специалисты отметили, что соответствующее погодное явление возникает при наступлении холодов.

Ранее мы сообщали о том, что сильный ветер покинет Петербург во вторник.

Фото:Юля Андреева/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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