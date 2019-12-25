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Сильный ветер покинет Петербург во вторник
Сегодня, 6:00
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lesjasap

Сильный ветер покинет Петербург во вторник

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Ветер сменит направление.

Петербург покидает сильный ветер. Уже во вторник погода нормализуется. Ночью скорость ветра достигнет 8-13 метров в секунду. Он придет с западной и северо-западной сторон. Днем направление сменится на восточное и северо-восточное до 9 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Петербуржцам стоит ожидать температуру воздуха ночью до минус трех градусов, а днем  - до плюс одного градуса по Цельсию. Атмосферное давление немного понизится. Из-за заморозков на дорогах прогнозируется гололед.

Ранее сотрудники дамбы поделились видео вчерашнего урагана.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода, прогноз погоды, синоптики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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