Сильный ветер покинет Петербург во вторник

Ветер сменит направление.

Петербург покидает сильный ветер. Уже во вторник погода нормализуется. Ночью скорость ветра достигнет 8-13 метров в секунду. Он придет с западной и северо-западной сторон. Днем направление сменится на восточное и северо-восточное до 9 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Петербуржцам стоит ожидать температуру воздуха ночью до минус трех градусов, а днем - до плюс одного градуса по Цельсию. Атмосферное давление немного понизится. Из-за заморозков на дорогах прогнозируется гололед.

Ранее сотрудники дамбы поделились видео вчерашнего урагана.

Фото: Piter.tv

