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Во вторник в Петербург придет похолодание
Сегодня, 15:01
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Arinablinova

Во вторник в Петербург придет похолодание

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Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

В понедельник, 24 февраля, пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу поделились с петербуржцами новостью о том, что уже завтра, во вторник, за окном будет минусовая температура. 

Сегодня ночью столбик термометра с большой вероятностью может добраться до отметки - 3 градуса по цельсию. Днем же температура будет держаться в районе 0.

Предполагается, что погода будет облачной, с небольшими прояснениями. Сильных осадков ждать не стоит, а вот ветер в этот день разгонится до 13 метров в секунду. Похолодание также обозначает, что на дорогах города и обрасти появится гололедица.

Атмосферное давление немного вырастет и будет составлять 746 миллиметров ртутного столба, но это по прежнему ниже нормы.

Ранее мы писали, что сильный ветер продолжит бушевать в Петербурге в понедельник.

Фото: pexels

Теги: вторник, погода, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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