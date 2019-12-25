Сильный ветер продолжит бушевать в Петербурге в понедельник

Температура воздуха же будет колебаться от 0 до +2 градусов.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что в понедельник город на Неве вновь ждет неблагоприятная погода и усиление ветра. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мокрый снег и дождь начнутся еще ночью, а днем ветер усилится до 17 метров в секунду.

Сотрудники ведомства призывают быть аккуратными. Будет безопаснее, если получится закрыть окна и убрать со двора или балкона хозяйственные вещи. Владельцам машин рекомендуют оставить свое транспортное средство в гараже.

Согласно сообщениям синоптиков, температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Ранее мы писали, что синоптик считает, что Петербург может побить новый температурный рекорд.

Фото: pexels