Синоптик считает, что Петербург может побить новый температурный рекорд

В воскресенье, 23 февраля, Северная столица может поставить новый суточный температурный рекорд. Об этом стало известно из сообщения, Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды "Фобос", на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказал, что циклон, центр которого расположился над севером Кольского полуострова, продолжит влиять на погоду в городе. Сегодня он подарит облачную погоду, которая иногда будет сменяться дождями.

Согласно его же словам, температура снова будет крайне близка к рекордным значениям. Прошлый рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге для этого дня составляет +5,1 градуса. Он был установлен в 1990 году. Сегодня же в городе на Неве ожидается температура до +5 градусов.

Ранее мы писали, что жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных.

Фото: pexels