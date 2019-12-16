Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Петербурге

В матче выиграла французская спортсменка.

Теннисистка Вера Звонарева не смогла пробиться в основную сетку турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2020. Об этом сообщили "РИА Новости". Спортсменка уступила в матче против француженки Ализы Корне. Финальный счет составил 3:6, 4:6 в пользу иностранки. Встреча продолжалась на протяжении 1 часа 42 минуты.

Теперь Звонарева не сможет бороться за часть призового фонда международного соревнования. Напомним, что эта сумма составляет более 780 тысяч долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что теннисистка Потапова вышла в основную сетку турнира в Петербурге.

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