Президент РФ обратился к участницам St.Petersburg Ladies Trophy 2020

В минувшую субботу, 8 февраля, в Петербурге стартовал турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy. К участницам турнира обратился Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что эти состязания объединили лучших спортсменок из разных стран в культурной столице.
— От души желаю всем удачи и всего самого доброго, — завершил обращение Владимир Путин.
Напомним, что Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Петербурге.
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Фото: pixabay.com
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