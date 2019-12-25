Президент РФ обратился к участницам St.Petersburg Ladies Trophy 2020

Теннисный турнир проходит с 8 по 16 февраля.

В минувшую субботу, 8 февраля, в Петербурге стартовал турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy. К участницам турнира обратился Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что эти состязания объединили лучших спортсменок из разных стран в культурной столице.

— От души желаю всем удачи и всего самого доброго, — завершил обращение Владимир Путин.

Напомним, что Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Петербурге.

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