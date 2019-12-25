  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Петербурге
Сегодня, 18:35
109
nadezhda_sib

Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Петербурге

0 0

Турнир пройдет с 8 по 16 февраля.

Оргкомитет теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy рассказал о последних изменениях в составе участниц международного женского соревнования. Россиянка Дарья Касаткина получила специальное приглашение - wild card. Об этом этом 5 февраля сообщили на сайте турнира. 

Спортсменка занимает 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На юношеских Олимпийских играх в 2014 году Касаткина стала серебряным призером в парном разряде среди девушек. 

Также wild card получила швейцарка Белинда Бенчич, она находится на пятой позиции в рейтинге. 

St. Petersburg Ladies Trophy 2020 пройдет с 8 по 16 февраля. Призовой фонд составит 750 тыс. долларов.

Фото: Дарья Касаткина / Instagram 

Теги: касаткина, спорт, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии