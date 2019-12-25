"Зенит" поздравил Себастьяна Дриусси с 24-летием

В составе петербургской команды Друсси провел 103 матча и забил 20 мячей.

На официальном сайте "Зенита" днем 9 февраля появилось поздравление с днем рождения нападающего Себастьяна Дриусси. Футболисту исполнилось 24 года.

Он родился в Буэнос-Айресе, играл в "Ривер Плейт", а в 2017 перешел в "Зенит", где провел 103 матча, забил 20 мячей и отдал 21 результативную передачу, а также стал чемпионом России.

Дриусси также обладает званием чемпиона Аргентины, обладает Южно-Американским кубком, Кубком Либертадорес, Аргентины, банка Суруга и Суперкубка Южной Америки.

Команда пожелала нападающему и его семье всего самого лучшего в Северной столице, успехов на поле и за его пределами.

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

Фото: fc-zenit.ru