Утром в квартире на Звёздной улице пожарные тушили загоревшееся постельное белье

В 07:55 пожар был ликвидирован.

В Московском районе Петербурга утром 11 сентября спасатели потушили пожар в двухкомнатной квартире. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурге.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на Звёздной улице, 4, поступило 11 сентября в 07:40. Как оказалось, в квартире горели постельные принадлежности на площади 0,5 кв. метра.

В 07:55 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее прокуратура Петербурга организовала проверку по факту пожара в школе на проспекте Ударников.

Фото: pxhere