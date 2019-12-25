Кабельный канал Fox сделал официальный заказ на производство первого сезона комедийного сериала "Зови меня Кэт".

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что звезды "Теории большого взрыва" появятся в новом ситкоме. Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что кабельный канал Fox официально заказал первый сезон комедийного сериала "Зови меня Кэт". В главных ролях выступят Джим Парсонс и Майем Бялик, сыгравшие пару в "Теории Большого взрыва".

В центре сюжета история о 39-летней незамужней девушке, которая каждый день вынуждена доказывать своей матери, что у нее уже есть все, чтобы быть счастливой.

Шоуранеры отметили, что премьера состоится до конца года.

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Фото:bigbangtheory/instagram