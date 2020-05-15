Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"

Новая версия переосмыслит историю, которую переносили на экран в 1932 и 1983 годах.

Режиссер "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино хочет снять новую версию фильма "Лицо со шрамом". Об этом говорится в сообщении Universal Pictures.

Сценарий для картины напишут братья Коэн. Новая версия переосмыслит историю, которую переносили на экран в 1932 и 1983 годах.

Наиболее известной картиной о знаменитом американском гангстере Аль Капоне считается версия 1983 года режиссера Брайана Де Пальма. Главную роль в этом фильме сыграл Аль Пачино. Сюжет рассказывает об эмигранте с Кубы Тони, который строил свою преступную империю в Майами. В версии Гуаданьино действие будет разворачиваться в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали, что критики назвали второсортным фильм "Лицо со шрамом" с Томом Харди в главной роли. Новый режиссерский проект Джоша Транка рассказывает о закате эры Аль Капоне, периоде, когда он выходит из тюрьмы после длительного заключения. Некогда могущественный криминальный авторитет, державший в страхе весь Чикаго, лишается былой власти, друзей и союзников. Больной сифилисом и медленно теряющий рассудок мафиози проводит последние дни жизни, размышляя о прошлом в своем особняке.

Видео: YouTube / Film Fans