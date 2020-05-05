Появился постер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди

История расскажет о знаменитом американском гангстере Аль Капоне.

В сети появился первый официальный постер криминальной драмы Capone, или в русском варианте "Лицо со шрамом". Главную роль в фильме о знаменитом американском гангстере Аль Капоне исполнил Том Харди.

Новый режиссерский проект Джоша Транка ("Хроника", "Фантастическая четверка") расскажет о закате эры Аль Капоне, о периоде, когда он выходит из тюрьмы после длительного заключения. Некогда могущественный криминальный авторитет, державший в страхе весь Чикаго, лишается былой власти, друзей и союзников. Больной сифилисом и медленно теряющий рассудок мафиози проводит последние дни жизни, размышляя о прошлом в своем особняке.

Главную роль исполнил Том Харди (звезда "Венома" и "Безумного Макса: Дорога ярости"). Для того чтобы перевоплотиться в Аль Капоне ему пришлось пройти через радикальную внешнюю трансформацию. Напомним, лицо и шея мафиози были обезображены шрамами.

Съемки фильма начались в марте 2018 года в Новом Орлеане. Планировалось, что лента выйдет в широкий прокат в конце 2019 года, однако премьеру перенесли на неопределенный срок. Кроме Харди в картине снялись Линда Карделлини, Кайл МакЛоклен, Ноэль Фишер и др.

Ранее мы писали, что Netflix снимет вторую часть фильма "Эвакуация".

Фото: Twitter / Josh Trank

Видео: YouTube / Film Fans