Netflix снимет вторую часть фильма "Эвакуация"

Пока неизвестно, будет ли эта картина сиквелом или приквелом первой части.

Компания Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация". Американский режиссер и продюсер Джо Руссо напишет сценарий для этой картины. Об этом сообщает издание Deadline.

Пока неизвестно, будет ли новая картина сиквелом или приквелом первой части. Несмотря на то, что ни режиссер первой части Сэм Харгрейв, ни исполнитель главной роли Крис Хемсворт не подписывали пока никаких контрактов, инсайдеры заявляют, что они продолжат сотрудничество с Netflix, когда Руссо закончит сценарий.

Первая часть фильма под русским названием "Тайлер Рейк: Операция по спасению" вышла 25 апреля. По сюжету, группа наемников хочет освободить из заложников сына индийского наркобарона, сидящего в тюрьме. Подростка похитили конкуренты и держат в столице Бангладеш Дакке. Ответственное задание по спасению ребенка поручается бывшему военному Тайлеру Рейку. Он легко расправляется с вооруженной охраной и быстро освобождает пленника. Однако доставить парня в безопасное место и выбраться из города, где на тебя объявлена охота, оказывается не так-то просто.

Ранее мы писали, что режиссер Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны".

Видео: Youtube/Netflix