Режиссер Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
Сценарий для картины напишет Кристи Уилсон-Кернс, получившая премию BAFTA за военную драму "1917". Дата выхода нового фильма и его название пока неизвестны.
Лауреат "Оскара" Тайка Вайтити за "Лучший адаптированный сценарий" кинофильма "Кролик Джоджо", также снял финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец", "Тор: Рагнарек", "Реальные упыри" и др. В 2021 году запланирован выход еще одного фильма Вайтити "Тор: Любовь и гром", старт съемок которого намечен на август 2020 года в Австралии.
Ранее Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора.
Видео: YouTube / Star Wars
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