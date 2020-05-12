Критики назвали второсортным фильм "Лицо со шрамом" с Томом Харди

Картина рассказывает о закате эры гангстера Аль Капоне.

Лента "Лицо со шрамом" с Томом Харди в главной роли, была негативно встречена критиками. Лента уже доступна для просмотра на разных стриминговых платформах.

На сайте Rotten Tomatoes лента получила 49% из 100% возможных. На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.

Картина рассказывает о закате эры Аль Капоне, о периоде, когда он выходит из тюрьмы после длительного заключения. Некогда могущественный криминальный авторитет, державший в страхе весь Чикаго, лишается былой власти, друзей и союзников. Больной сифилисом и медленно теряющий рассудок мафиози проводит последние дни жизни, размышляя о прошлом в своем особняке.

Видео: YouTube / Film Fans