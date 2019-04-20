Звезда финальной сцены "Лица со шрамом" умер от деменции

Гено Силва скончался в возрасте 72 лет.

Погиб звезда финальной сцены "Лица со шрамом". Об этом сообщил информационный портал TMZ. Журналисты рассказали, что артист Гено Силва скончался в возрасте 72 лет. Причиной гибели актера стали осложнения, вызванные деменцией. Подробности смерти мужчины не раскрываются.

Напомним, что Сильва известен поклонникам по сцене в картине "лицо со шрамом". Он сыграл роль убийцы главного героя Тони Монтаны, которого исполнил Аль Пачино. Актер также снимался в таких фильмах как ""Малхолланд Драйв", "Пьяный рассвет", "Парк юрского периода: Затерянный мир". Звезда появлялась в сериалах "Полиция Майами: Отдел нравов" и "Звездный путь: Энтерпрайз".

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Видео: Youtube/Tony Montana