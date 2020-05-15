Итальянскому музыканту было 48 лет.

Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо. Об этом сообщило итальянское издание la Repubblica. По данным журналистов, композитор скончался в возрасте 48 лет. Он умер в городе Болонья после продолжительной болезни. Конкретная причина смерти не уточняется.

В СМИ появилась информация о том, что итальянец с 2011 года страдает болезнью Шарко. Диагноз подразумевает неизлечимое тяжелое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. При этом Боссо продолжал заниматься музыкой и создавать композиции. В сентябре 2019 года он заявил, что потерял контроль над двумя пальцами руки, поэтому больше не может выступать с концертами.

Напомним, что музыкальную карьеру пианист начал в 14 лет. Его первый альбом вышел в 2015 году. Пластинка получила название The 12th Room. Музыка Боссо появлялась в таких фильмах как Я не боюсь" и "Невидимый мальчик".

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Фото: Duilio Piaggesi / Globallookpress.com

Видео: YouTube/Ezio Bosso