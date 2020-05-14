Ушел из жизни насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Это пятая смерть служащего лавры.

Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался 14 мая от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Это пятая подтвержденная смерть насельника лавры после заражения COVID-19.

Отметим, что трагические новости из Свято-Троицкой Сергиевой лавры поступали и 11 мая. Из-за осложнений, вызванных инфекцией, погиб архимандрит Илиан (Племенюк).

Ранее мы сообщали о том, что в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, болевший коронавирусной инфекцией.

Фото: stsl.ru