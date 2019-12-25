В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

У священнослужителя была диагностирована двусторонняя пневмония.

В Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, болевший коронавирусной инфекцией. Священнослужителю было 54 года

На сайте Московского патриархата сообщили, что ранее Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Там у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Всего на данный момент в России зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов по стране составляет 747, от инфекции излечились 6 767 человек.

Ранее: В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники.