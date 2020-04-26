В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Сообщает о летальных исходах.

В Киево-Печерской лавре, где с 5 апреля действует карантин, все священники заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на митрополита Климента.

Священнослужитель рассказал, что от инфекции скончались три человека. Большинство клириков идут на поправку.



На данный момент на Украине зафиксировали 8 617 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 209.

Ранее: в МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции.

Видео: YouTube / Exciting Places, Kievo-Pecherskaya Lavra