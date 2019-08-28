Звезда сериала "Деффчонки" родила девочку

23-летняя Таисия Вилкова стала мамой впервые.

Театральный режиссер и актер Семен Серзин выложил в своем Instagram фотографию с женой Таисией Вилковой и первенцем у родильного дома в среду, 8 июля.

23-летняя Таисия Вилкова стала мамой впервые. Режиссер Оксана Карас сообщила, что девочка родилась накануне, 7 июля. Семен и Таисия сыграли свадьбу в марте 2020 года: для многих поклонников это стало сюрпризом, потому что пара не афишировала отношения.

Напомним, что артистка активно снималась в кино, девушка стала известна благодаря роли в сериале "Деффчонки".

Ранее мы писали, что телеканал "Россия" 13 июля покажет мелодраму "Ангелина".

Фото: instagram.com/senya_serzin/