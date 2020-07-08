Телеканал "Россия" 13 июля покажет мелодраму "Ангелина"

События в сериале происходят на протяжении двух десятилетий.

С 13 июля телеканал "Россия" вновь покажет многосерийный фильм "Ангелина". Зрители увидят полюбившуюся им историю любви и предательства с Марией Куликовой, Виталием Кудрявцевым, Татьяной Колгановой, Александром Яцко и Александром Арсентьевым в главных ролях.

По сюжету, Софья Кольцова знакомится с Игорем Коростылевым. Через некоторое время они собираются пожениться, но между ними встает вражда их родителей. Двадцать лет назад мать Софьи Ангелина жила с бабкой-травницей, которая передала ей секреты народной медицины и очередь из благодарных клиентов. Когда ее жених Павел Коростылев вернулся из армии, он начал уговаривать любимую бросить знахарство ради их общего будущего, но она этого не сделал. Павел женился на подруге Ангелины Инге, вскоре в их семье рождаются близнецы. В трехлетнем возрасте они заболевают и родители решают обратиться к Ангелине. Одному из мальчиков она не смогла помочь, с тех пор между семьями стоит вражда.

События в сериале "Ангелина" происходят на протяжении двух десятилетий. Зрители увидят главных героев в прошлом и настоящем в двух разных образах.

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Фото и видео: PR-служба ВГТРК