Звезда "Зачарованных" стала человеком года

Роуз Макгоуэн оказалась на первом списке людей, оказавших влияние на американскую индустрию развлечений.

Звезда культового сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн возглавила список людей, оказавших большое влияние на развлекательную индустрию в 2017 году по версии USA Today.

За последний год интимные фото звезды сливались в сеть уже дважды, но, несмотря на это, Роуз стала голосом протеста против домогательств в Голливуде. Макгоуэн была первой актрисой, которая не побоялась рассказать об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайштайнером.

Также в тройку главных людей вошла Галь Гадот, звезда фантастического боевика "Чудо-женщна", которая призывает женщин не стесняться демонстрировать силу и волю. Третье место получил режиссер Джордан Пил, снявший хоррор о расизме "Прочь".

Фото: ВКонтакте / Rose McGowan | Роуз МакГоуэн