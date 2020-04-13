Комику было 79 лет.

Звезда "Вкусняшек" Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса. Об этом сообщили журналисты BBC News. По данным телеканала, британский комик скончался на 80-ом году жизни.

Напомним, что ситком "Вкусняшки" выходили с 1970-го по 1982-ой года. Сериал создавался совместно с комедийными артистами Грэмом Гарденом и Биллом Одди. Тим Брук-Тейлор также известен по ролям в проектах "Абсолютная власть", "Булл", "Перекресток", "Одной ногой в могиле", "Врачи" и "Биение сердца". Он являлся сценаристом таких картин как "Монти Пайтон в Голливуде" и "Мы знаем, где ты живешь".

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Фото:Ed g2s / Wikimedia

Видео: Youtube/makaura1