Петербургский путешественник Александр Норко погиб в походе

Мужчина съел ядовитое растение.

В лесах Ленобласти 6 апреля скончался петербургский путешественник Александр Норко. О смерти Норко сообщила в соцсетях его супруга Лариса.

Александр Норко ушел с палаткой в лес еще 24 марта, чтобы "абстрагироваться от ажиотажа с коронавирусом", а 6 числа, за пару часов до смерти, путешественник сообщил жене, что нашел съедобные корни кувшинки и будет их варить. По предварительной версии, Норко перепутал растения и употребил в пищу ядовитую цикуту, иначе называемую вехом обыкновенным. Иных причин смерти специалисты установить не смогли.

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Саша всегда называл себя философом добровольной простоты..., и случайно повторил эту судьбу... – сказала женщина.

Александра Норко знали как велосипедиста, который путешествовал по миру. В числе крупных путешествий – велопробеги из Северной столицы в Сингапур и Египет.

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Фото: Александр Норко, Лариса Норко / "ВКонтакте"