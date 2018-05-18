У звезды "Дэдпула" появился любимый русский - Шнуров

Солист группы "Ленинград" полюбился Райану Рейнольдс.

Исполнитель главной роли в фильме "Дэдпул" Райан Рейнольдс назвал Сергея Шнурова своим любимым русским. Такое заявление Райан написал в комментариях под постом в Instagram у российского артиста.

"Ты только что отнял у Колосса титул моего любимого русского", пишет Рейнольдс.

На опубликованной видеозаписи лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился.

Ранее мы собщали о том, что "Ленинград" с Глюкозой выпустили новый анимационный клип "Жу-жу".

Видео, фото: Instagram - shnurovs



