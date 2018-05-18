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У звезды "Дэдпула" появился любимый русский - Шнуров

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Солист группы "Ленинград" полюбился Райану Рейнольдс.

Исполнитель главной роли в фильме "Дэдпул" Райан Рейнольдс назвал Сергея Шнурова своим любимым русским. Такое заявление Райан написал в комментариях под постом в Instagram у российского артиста.

"Ты только что отнял у Колосса титул моего любимого русского", пишет Рейнольдс. 

На опубликованной видеозаписи лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился. 

Ранее мы собщали о том, что "Ленинград" с Глюкозой выпустили новый анимационный клип "Жу-жу".

Видео, фото: Instagram - shnurovs


 

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Категории: Лента новостей Новости России

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