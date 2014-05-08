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Звание почетного пожарного учредят в Ленобласти
Сегодня, 16:18
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Звание почетного пожарного учредят в Ленобласти

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Александр Дрозденко предложил расширить категории награждаемых.

Звание "Почетный пожарный Ленинградской области" могут быть ввести в 47-ом регионе. Оно будет присуждаться за высокий профессионализм и заслуги в обеспечении безопасности жителей.

Таким образом, будет оцениваться вклад работников противопожарной службы. Почетное звание будет присваиваться максимум двум лицам в год.

Звание будет символом героизма и самоотверженности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил расширить категории награждаемых. Почетного звания могут быть удостоены не только работники противопожарной службы Ленинградской области, но и сотрудники добровольных пожарных дружин, служб пожаротушения при крупных организациях и другие.

Ранее мы сообщили о том, что за семь месяцев в суды Ленобласти попытались пронести почти 3 тыс. опасных предметов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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