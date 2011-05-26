За семь месяцев в суды Ленобласти попытались пронести почти 3 тыс. опасных предметов

Обеспечение пропускного режима в зданиях всех судов Ленобласти осуществляется судебными приставами, работающими в системе ОУПДС.

В течение семи месяцев 2024 года в судах Ленобласти было выявлено 2 784 опасных предмета. Благодаря усилиям судебных приставов, были предотвращены попытки пройти в суды лиц с оружием, боеприпасами и шокерами.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) изъяли предметы, которые могут представлять угрозу безопасности и являются запрещенными для проноса в судебные учреждения. В их числе оказалось 334 боеприпаса, 12 единиц газового и травматического оружия, а также 20 электрошоковых устройств.

Обеспечение пропускного режима в зданиях всех судов Ленобласти осуществляется судебными приставами, работающими в системе ОУПДС. Благодаря их квалифицированным действиям, граждане с опасными предметами не смогли попасть в судебные здания.

В регионе функционирует 20 федеральных судов, размещённых в 23 зданиях, а также 87 участков мировых судей, работающих в 52 местах.

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Фото: УФССП РФ по Ленинградской области