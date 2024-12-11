Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента

Политик презентовала новый "офис президента".

Бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили представила в четверг, 9 января, в Тбилиси свой новый офис, расположенный на улице Човелидзе. Там она заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции главы государства". Соответствующей информацией политик поделилась с журналистами в ходе брифинга. По словам экс-главы страны, сейчас Грузия находится в глубоком политическом кризисе, выход из которого заключается в назначении повторных парламентских выборов. Ради достижения этой задачи Зурабашвили планирует встретиться с жителями. в частности, уже 10 января она отправится с рабочим визитом в город Зугдиди, расположенном в западной части Грузии.

Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… Здесь продолжаются функции президента. Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента. Саломе Зурабишвили, глава Грузии

Напомним, что официально срок президентских полномочий Зурабишвили истек 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.

Кавелашвили вступил в должность президента Грузии.

Фото: YouTube / Salome Zourabichvili, Telegraм / Хайлайт