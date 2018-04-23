Падение Бейонсе и ее младшей сестры попало на видео

Прерывать шоу из-за падения певицы не стали. Они поднялись и как ни в чем не бывало продолжили танцевать.

От досадных недоразумений во время концерта не застрахована даже Бейонсе. 21 апреля во время музыкального фестиваля Coachella в Лос-Анджелесе 36-летняя певица поднялась на сцену вместе со своей младшей сестрой, 31-летней Соланж Ноулз. По словам очевидцев, в разгар песни Got Me Bodied Бейонсе то ли хотела поднять Соланж, то ли просто обнять. Однако ни то, ни другое не получилось, так как девушки упали. Прерывать шоу из-за инцидента опытные артистки не стали. Они поднялись и как ни в чем не бывало продолжили выступление.

Ранее мы рассказывали о подобном происшествии, случившимся с Верой Брежневой. Известная певица упала во время концерта в столице. Музыка вместе с вокалом продолжила звучать.

Видео: YouTube / Yonce & Mimi