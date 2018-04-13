Появилось видео падения Веры Брежневой на концерте в Крокус Сити Холл

Известная певица упала во время концерта в столице. Музыка вместе с вокалом продолжила звучать.

Появилось видео падения поп-звезды Веры Брежневой на концерте в Москве. Канал Piter.TV разбирает популярный ролик.

Известно, что ЧП случилось во время выступления поющей блондинки в "Крокус Сити Холле". Как сообщает "Комсомольская правда" (издание первым опубликовало запись), у падения была крайне тривиальная причина. Артистка спустилась в зал во время песни "Близкие люди". При этом Вера Брежнева умудрялась довольно ловко и гармонично танцевать. Но в какой-то момент звезда запуталась в длинном черном платье, ее ноги переплелись, и она "села" на пол.

К счастью, тут же нашелся желающий помочь Вере Брежневой. С помощью зрителей она поднялась на ноги и продолжила выступление. Певица не пострадала во время курьезного инцидента. Правда, в соцсетях пользователи обратили внимание на то, что падение никак не повлияло на вокальную партию звезды. Голос не дрогнул, музыка продолжалась своим чередом, хотя микрофон в это время явно находился не у рта красавицы. Таким образом, многие комментаторы предположили, что в "Крокус Сити Холле" жена Константина Меладзе выступала под фонограмму.

Видео: Комсомольская правда