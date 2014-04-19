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Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

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Она приехала в Варшаву, чтобы помочь беженцам из Украины.

Певица Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам. Об этом сообщает журнал StarHit.

40-летняя исполнительница приехала в Варшаву, чтобы помочь беженцам из Украины. В социальных сетях появились видео, на которых она занимается разгрузкой фур с различными товарами.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Вера Брежнева покинула Россию. Певица активно занимается помощью украинским беженцам в Европе.

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Видео: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @ververa

Теги: беженцы, варшава, вера брежнева, украина, фуры, центр помощи
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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