Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники

Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма.

Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП. По словам самой певицы, рядом с ней на сцене появился столб густого холодного дыма. Из-за этого сбоя едва не отменили концерт. Об этом певица сообщила в Instagram.

Артистка рассказала, что обратила внимание на странный дым, однако решила, что это задумка организаторов концерта, и продолжила петь. В это время технический персонал пытался починить систему и устронить пиротехнический сбой. Однако остановить дым никто не мог. "Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом, энергетика зашкаливала", — написала Брежнева в Instagram.

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Видео: Instagram / ververa