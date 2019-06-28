Киркоров запустил в сети новый челлендж "Стеснение пропало"

Певец призывает людей начать наслаждаться жизнью.

Филипп Киркоров запустил в своем Instagram новый челлендж "Стеснение пропало". Поводом для этого стала недавняя одноименная композиция артиста.

По словам певца, людей, которые никого не стесняются, считают чудаками и безумцами. Однако они живут, как хотят, и наслаждаются жизнью. Поэтому он призывает всех перестать стесняться и начать жить без комплексов.

Король российской эстрады бросил вызов таким звездам, как Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Яна Рудковская и Ольга Бузова. Тем временем флеш-моб набирает популярность у поклонников Киркорова. Они без стеснения раздеваются на камеру и показывают свою обнаженное тело.

Где есть стеснение, там нет удовольствия!.. Главное это делать грамотно и со вкусом. Филипп Киркоров

Ранее в сети появился новый провокационный клип Киркорова на песню "Стеснение пропало". В ролике певец раздевается догола на нудистском пляже.

Видео: Instagram / fkirkorov