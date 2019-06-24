Киркоров разделся в новом провокационном клипе на трек "Стеснение пропало"

По сюжету король поп-музыки отправляется в далекое будущее, чтобы спасти человечество.

В понедельник, 24 июня, Филипп Киркоров презентовал долгожданный клип на трек "Стеснение пропало". Как и обещал ранее певец, работа получилась провокационной и очень смелой.

Действие видеоклипа происходит в далеком 1119 году. Человечество готовится к вечеринке и сталкивается со вселенской проблемой — отсутствием поп-короля. Пытаясь спасти ситуацию, земляне отправляются в прошлое, чтобы найти человека, который сможет устроить громкую тусовку. Этим человеком оказывается Филипп Бедросович. Задумка удается, и короля отправляют на сто лет вперед.

В одном из эпизодов Киркоров якобы переносится на нудистский пляж, срывает с себя одежду и оказывается совершенно голым. Правда, в итоговой версии клипа обнаженное тело поп-короля закрывают от глаз поклонников с помощью размытия.

Ранее Киркоров опубликовал видео жесткой посадки в аэропорту Домодедово.

Видео: YouTube / StarPro