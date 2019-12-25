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Зрители раскупили все билеты на спектакли Александринки
Сегодня, 12:23
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nastya960

Зрители раскупили все билеты на спектакли Александринки

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Вплоть до 10 сентября все билеты раскуплены.

Все билеты на первые после возобновления работы спектакли Александринского театра раскуплены. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Откроется 265-й сезон премьерой "Маузер", на который уже нет свободных мест.

Также все билеты на спектакли "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" (3 сентября), премьера "Маяковский. Баня" (5 сентября), "Третий выбор" (6 сентября), "Сирано де Бержарак" (9 сентября) и "Вертинский. Русский Пьеро" (10 сентября) раскуплены. В кассах и на сайте можно приобрести билеты на другие даты.

В Петербурге откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ.

Фото: ВК/ Александринский театр и Новая сцена

Теги: александринский театр, билеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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