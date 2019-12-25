В Петербурге кинотеатры и фудкорты заработают 12 сентября

Беглов подписал соответствующее постановление.

Кинотеатры и фуд-корты официально начнут работать в Петербурге с 12 сентября. Изменения в постановление внес глава города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте Смольного.

При этом запрет на массовые мероприятия сохранится для лиц, не достигших 18-летнего возраста. В театры и кинотеатры несовершеннолетние смогут приходить только в сопровождении взрослых. Также посещать подобные мероприятия можно только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.

Организациям, которые вернулись к работе, нужно получить уникальный QR-код, подтверждающий их готовность выполнять соответствующий стандарт безопасности деятельности. Контролировать выполнение правил будет вице-губернатор Евгений Елин.

Фото: Piter.TV