Зрители раскритиковали сериал "Сваты" после перевода на украинский язык

По мнению большинства зрителей, перевод на украинский язык только испортил качество сериала.

Украинские зрители оставляют гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода комедийного сериала "Сваты" на украинском языке.

По мнению большинства зрителей, перевод на украинский язык только испортил качество сериала. Один из пользователей с иронией предложил перевести и "Бриллиантовую руку" на украинскую мову.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно этому закону, единственным государственным языком в стране считается. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: например, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и сериалах на телевидении.

Недавно в Грузии завершились съемки седьмого сезона сериала "Сваты".

Фото: Instagram / @andrei_yakovlev_official