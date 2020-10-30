Зрители не оценили Дюжева в роли Петра I в сериале "Тобол"

Премьера 8-серийной исторической драмы состоялась на Первом канале 26 октября.

В понедельник, 26 октября, на Первом канале стартовал показ исторической драмы "Тобол", снятой по мотивам произведения Алексея Иванова. Исходя из первых отзывов телезрителей, расширенная до 8 серий история недалеко ушла от своей двухчасовой адаптации, увидевшей свет в 2019 году.

В частности, зрители остались недовольны выбором актера на роль Петра I. К слову, царя в сериале играет Дмитрий Дюжев.

"Сериал классный, только Дюжев в роли Петра I – это перебор", "Что бы ни надели артисты, что бы ни нацепили себе на голову – все равно виден Дюжев и Дятлов, а не исторические личности", "Денег тратят государственных много, а фильмы получаются одноразовые", - написали комментаторы в сети.

По сюжету молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в пограничный Тобольск. Здесь он встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда.

Полнометражный фильм "Тобол", снятый по книге Иванова, снял режиссер Игорь Зайцев. В сериальную версию картины вошли несколько новых сюжетных линий и батальных сцен.

В сериале сыграли Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Андрей Бурковский, Павел Табаков, Евгений Дятлов и другие актеры. Фильм "Тобол" победил в нескольких номинациях премии "Золотой Орел".

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Видео: YouTube / iVideos