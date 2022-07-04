Зрители Fox раскритиковали Харрис за смех после вопроса о бензине

В комментариях ее назвали глупой.

Зрители Fox раскритиковали вице-президента США Камалу Харрис за смех после вопроса о бензине. Об этом сообщает "РИА Новости"

Во время своего выступления в Новом Орлеане Харрис услышала от одного из участников мероприятия, что на днях он увидел мем о том, как сделать топливо в домашних условиях. Вице-президент ответила ему, что так делать не надо, после чего засмеялась.

В комментариях зрители Fox подвергли критике реакцию Харрис, назвав ее глупой. Отметим, что цена бензина в США достигла рекордных показателей в июне, превысив пять долларов за галлон.

Ранее Байден сказал, что США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо.

Видео: YouTube / Fox News