Байден сказал, что США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо

Глава США четыре раза подряд обвинил РФ в росте цен на бензин в США.

Американский президент Джо Байден рассказал, что в США население будет переплачивать за топливо столько, сколько необходимо. Таким образом глава государства прокомментировал высокую цену за бензин по стране. Политик в очередной раз возложил вину на российскую сторону. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал по результатам второго дня саммита НАТО в Мадриде на пресс-конференции с журналистами.

Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину…Причина, по которой растут цены на бензин, - это Россия. Россия, Россия, Россия. Джо Байден, президент США

Американский лидер добавил, что администрация может сделать многие вещи, если местный Конгресс США поддержат внесенные им предложения. В том числе это касается вопроса отмена налога на покупку топлива. В этом случае стоимость бензина сократится и "наступит облегчение". Политик также счел Россию виновной в продовольственном кризисе.

Байден прошел мимо президента Южной Кореи на саммите НАТО.

Фото и видео: Белый дом