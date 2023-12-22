Зарплату петербургских дворников повысили с 1 января

На данный момент 89% вакансий в категории "дворники" и более 80% мест в категории "механизаторы" уже заполнены.

В четверг, 14 февраля, вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин выступил перед ЗакСом с докладом об улучшении условий работы сезонных работников города. Он подтвердил, что на данный момент 89% вакансий в категории "дворники" и более 80% мест в категории "механизаторы" уже заполнены.

Задача властей города заключается в постепенном расширении зон, покрываемых уборочными бригадами государственных предприятий, а также в восстановлении инфраструктуры, необходимой для функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства – дворницких, гаражей, ремонтных зон и складов, уточнил Разумишкин.

Вице-губернатор отметил, что начиная с 1 января 2024 года зарплата дворников и механизаторов в Петербурге была увеличена. Теперь она составляет 55 тыс. и 82 тыс. рублей соответственно. С учётом переработок, некоторые из них могли получать до 72 тыс. рублей, а механизаторы – до 120 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю с петербургских улиц вывезли почти 280 тыс. кубометров снега.

Фото: Piter.TV