За неделю с петербургских улиц вывезли почти 280. тыс. кубометров снега

На прошлой неделе было cформировано 40 аварийных бригад для контроля за состоянием ливневой канализации. За семь дней удалось прочистить более 7,5 тыс. патрубков.

В Петербурге продолжается работа по обеспечению нормального функционирования систем водоотведения. На прошлой неделе было cформировано 40 аварийных бригад для контроля за состоянием ливневой канализации. За семь дней удалось прочистить более 7,5 тыс. патрубков. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы комитета по благоустройству.

Кроме того, в городе на Неве продолжается вывоз снега на спецплощадки для его утилизации. Это делается с целью избежать возможных наводнений во время следующего оттаивания. В течение прошлой недели было удалено около 280 тыс. кубометров снега с петербургских улиц, что составляет примерно 35-40 тыс. кубометров в день. Также в этот период было отправлено на специальные полигоны 918 кубометров мусора.

Представители комитета по благоустройству сообщили, что в ближайшие дни ожидается изменение температуры в сторону отрицательных значений. Это может затруднить состояние дорог, так как перед сменой тепла на морозы большое количество снега успело растаять. Поэтому необходимо устранить скользкость на дорогах по всей территории города. Комитет также отметил, что в течение последних семи дней было распределено 6300 т пескосоляной смеси и 4500 т соли.

В понедельник, 29 января, в расчистке городских магистралей было задействовано 912 единиц техники и 890 дворников. Кроме того, 854 специалиста и 241 машина убирают сады, парки и скверы.

Ранее мы сообщили о том, что система водоотведения Петербурга принимает растаявший снег в полном объеме.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга