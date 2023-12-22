Система водоотведения Петербурга принимает растаявший снег в полном объеме

Отмечается, что талая вода принимается в полном объеме: ежедневно в Петербурге работают 73 бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В Петербурге отчитались о работе городской системы водоотведения. Об этом пишет комитет по энергетике 24 января.

Отмечается, что талая вода принимается в полном объеме: ежедневно в Петербурге работают 73 бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Специалисты контролируют ситуацию по адресам, где нагрузка на канализационные сети увеличивается.

Если во время обследования обнаруживаются скопления снега и льда, которые мешают талой воде уйти в систему водоотведения, то бригады предприятия помогают коллегам из жилищных и дорожных служб, выполняя отогрев. Кроме того, осуществляется прочистка дорожных патрубков и колодцев, после чего вся вода уходит в канализацию.

При обнаружении скопления талой воды на городских улицах необходимо сообщить об этом по телефону "004".

Кроме того, с растаявшим снегом борется и комитет по благоустройству Петербурга.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга