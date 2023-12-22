В Петербурге 40 аварийных бригад оперативно прочищают входы в систему водоотведения во время оттепели

В целом, сегодня городские улицы чистит 954 единицы техники и 941 работник ручного труда.

В Петербурге 40 аварийных бригад оперативно прочищают входы в систему водоотведения во время резкого потепления. Об этом сообщил Комитет по благоустройству.

Резкое потепление после обильных снегопадов (за прошлую неделю выпало порядка 30 см) создало большую нагрузку на систему водоотведения, и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Городскими предприятиями сформировано 40 аварийных бригад, которые курсируют по городу, освобождая места стоков в ливневую канализацию.

За двое суток было прочищено более 3 тысяч патрубков. При необходимости специалисты используют парогенератор. Пар подается через распылитель под высоким давлением: не повреждая асфальт, он эффективно топит лед и снег. Процесс медленный и трудоемкий, на одну водоотводную трубу может уйти более часа.

В целом, сегодня городские улицы чистит 954 единицы техники и 941 работник ручного труда. Вопросы по уборке можно круглосуточно задавать по телефону дежурной службы Комитета 314-60-13.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северную столицу вернутся холода. По словам специалиста, оттепель закончится вечером 25 января.

Фото: Piter.tv